منطقة خطر.. لافتات تحذيرية لحماية المصطافين من الغرق بـ«بلطيم» .. شاهد

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تثبيت لافتات إرشادية وتحذيرية، وكتابة بعض العبارات على الصخور، حرصًا على سلامة مرتادي المصيف، لتعريفهم بالأماكن الخطرة قبل دخول البحر، حتى لا يتعرضون لأمواج قد تسحبهم خلف الحواجز، ويتعرضون لمخاطر لوجود الدوامات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مصيف بلطيم، تم الكتابة على الحواجز الصخور بالمناطق الخطرة من حواجز الأمواج والتي أدت إلى وجود دوامات وتيارات خطرة بهذه الأماكن، وخاصة من الجهة الشرقية والجهة الغربية من كل حاجز أو خلف الحواجز على طول الشواطئ.



وأضاف عبد القوي، قمنا بكتابة عدد من العبارات على الصخور منها خطر وممنوع النزول خلف الحواجز، ومنطقة خطر، حفاظًا على أرواح المواطنين وحمايتهم من التعرض للغرق أو الإصابة عند ارتطامهم بالصخور، مهيباً بالمصطافين الاستجابة لتحذيرات المنقذين على الشواطئ، والالتزام بالتعليمات للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من الغرق.

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