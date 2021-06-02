عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحدة: محمد خضر رئيسا لشبكة قنوات CBC

محمد خضر
محمد خضر

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الدكتور محمد خضر علي في منصب رئيس شبكة قنوات CBC ، وذلك في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

 

د.محمد خضر على أستاذ ورئيس قسم  الإنتاج المعهد العالي للسينما عمل  منتج فنى براديو وتلفزيون العرب من ١٩٩٤ إلى ٢٠٠١. 

 

وعمل خضر مديرا لقطاع الإنتاج بقناة دريم من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٧ ومدير قطاع البرامج والإنتاج قناة دريم من ٢٠١٣ ومدير عام قناة التحرير من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥ ومدير عام قناة دربم من ٢٠١٥ حتى تاريخه.

الشركة المتحدة cbc الدكتور محمد خضر المعهد العالي للسينما دريم التحرير

ترشيحاتنا

الاستغناء عن بعض العاملين بالدولة بعد قرارات اليوم.. وزيرة التخطيط تحسم الأمر|فيديو

القومى للمرأة: الرئيس السيسي أكد على قدرة السيدة المصرية وذكائها

إنقاذ 11 من أفراد الطاقم.. تفاصيل غرق سفينة بترول في رأس غارب

كاف: إيقاف ثنائى مولودية الجزائر عاما للتعدى على حكم مباراة الوداد البيضاوى

وكيل وزارة الصحة: نستهدف تطعيم أكثر من 40% من المواطنين..فيديو

مش هيحصل مشاكل.. تعليم النواب تكشف رسالة طارق شوقي عن امتحانات الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكرا يا ريس.. أول تعليق من مايا مرسى على عمل المرأة بـ مجلس الدولة

قبل مواجهة الأهلي.. قرار عاجل من CAF بإيقاف نجم الترجي التونسي

الأهلي يشتعل .. الحرائق تلتهم الأندية المصرية .. ماذا يحدث

فنان سعودي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض

عريس في ورطة.. العروس توفيت يوم الزفاف.. وشقيقتها تستكمل مراسم الحفل

السياحة والآثار: افتتاح المتحف المصري الكبير خلال أشهر.. فيديو

محظورات وعقوبات الامتحانات بالجامعات.. اصطحاب الهواتف المحمولة..الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين .. والكتابة على أوراق الإجابة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مغارة علي بابا الأثرية .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ