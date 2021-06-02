المتحدة: محمد خضر رئيسا لشبكة قنوات CBC

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الدكتور محمد خضر علي في منصب رئيس شبكة قنوات CBC ، وذلك في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

د.محمد خضر على أستاذ ورئيس قسم الإنتاج المعهد العالي للسينما عمل منتج فنى براديو وتلفزيون العرب من ١٩٩٤ إلى ٢٠٠١.

وعمل خضر مديرا لقطاع الإنتاج بقناة دريم من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٧ ومدير قطاع البرامج والإنتاج قناة دريم من ٢٠١٣ ومدير عام قناة التحرير من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥ ومدير عام قناة دربم من ٢٠١٥ حتى تاريخه.