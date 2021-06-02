المؤتمر: منح الرئيس السيسي وسام "القائد" تقديرًا لدوره فى خدمه القضايا العربية

أكد حسام مرسي، مساعد رئيس حزب المؤتمر وأمين الاستثمار والتجارة الخارجية، منح البرلمان العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام "القائد" تأتي تقديرًا لدوره فى خدمة القضايا العربية ودفاعه عن مصالح الأمة العربية والعمل على وحدة صفها وجمع شملها.

وأضاف مرسي، خلال بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي قدم مصر للعالم كنموذج تنموي عربي زاخر بالإنجازات التي شهدت بها دول العالم أجمع خلال السنوات القليلة الماضية، واستطاع أن يضع مصر والأمة العربية على الطريق الصحيح وأصبحت مصر هي خط الدفاع الأول عن المنطقة.

وأشار مساعد رئيس حزب المؤتمر، إلي أن وسام "القائد" الذي منحه البرلمان العربي للرئيس عبد الفتاح السيسي يعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للرؤساء والملوك، وهذا أيضا يؤكد مدى المكانة التي يحظى بها الرئيس السيسي في الوطن العربي، وأنه دائما ما يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية.