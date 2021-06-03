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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من مدرب حيوانات مفترسة للرسم على وجوه الأطفال .. جمال يجوب الملاهي والمتنزهات للرزق الحلال في الشرقية

الفنان مع الاطفال
الفنان مع الاطفال

ربنا جعلني محبا للأطفال محاولا إسعادهم بأي شكل من الأشكل وشائت الأقدار ان أتحول من مدرب في السيرك للحيوانات الي رساما لأشكال الحيوانات المختلفه علي وجوة الأطفال بالحدائق والمتنزهات بمقابل مادي بسيط.. بهذة الكلمات بدء "جمال عذت" صاحب الـ 25 عاما والمقيم بمدينة منيا القمح حديثة لموقع صدي البلد.

 

واستكمل "جمال" انني محبا لتلك الهواية وخاصة وأن الهدف منها إسعاد الأطفال بأي شكل من الأشكال ولذا أعمل علي إتقانها وذلك نظرا لحبي الشديد للرسم علي وجوه الأطفال بمقابل مادي بسيط جيد داخل الحدائق والمتنزهات.

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وأضاف "جمال" انه يتم إستخدام الألوان الطبيعيه الغير مضره إطلاقا بالصحه العامة للطفل مشيرا الي حرصه الشديد علي الإتقان في الرسم علي وجوة الأطفال ومحاولة إسعادهم وإدخال الفرحه الي قلوبهم.

 

وأشار ابن مدينة منيا القمح الي ان العمل مش عيب ولكن العيب هو الركون وعدم العمل وإستغلال الطاقات ولذا فإنه فخور بموهبته المتمثلة في الرسم علي وجوه الأطفال الصغار وخاصة عقب السعادة التي ترتسم علي وجوههم عقب عمليه الرسم.

 

وعن أنواع الرسومات التي يتم رسمها علي وجوة الأطفال أكد جمال ان اي رسمه يريد الطفلة رسمها يقوم بتنفيذها فورا بجودة وكفاءة وإتقان وسط حالة من السعادة الغامرة للأطفال الصغار .

 

واستكمل الفنان "جمال" انه خريج الثانوية الأزهرية وكان يريد السفر الي الخارج ولكن إرادة الله منعته ولذا إنتهي به المطاف عامل ومدربا بالسيرك ولكن بسبب كورونا توقف العمل بالسيرك ولذا كان لابد من تغيير النشاط من أجل كسب قوه يومه.

 

وأشار إلى أنه يعمل بمهنه الرسم علي وجوه الأطفال منذ قرابه الـ 4 سنوات ولكن هناك بعد المشاكل والمعوقات التي تواجهه والتي من ابرزها التنافس في الرزق بينه وبين غيره ومحاولة منعه من المكوث داخل المتنزة وإستغلال المكان.

 

واختتم "جمال" حديثة مؤكدا ان العائد لتلك الموهبه ليس بالكثير ولكن أفضل من المكوث في المنزل وعدم العمل والرزق الحلال أجمل بكثير من عدم العمل مؤكدا انه يجب علي الجميع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية وخاصة خلال تلك الفترة من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
 

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