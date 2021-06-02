نتنياهو في مهب الريح.. لابيد ينهي صفقة تشكيل حكومة إسرائيل

أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء، بأن الكتلة المناهضة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كتلة التغيير، وقعت جميع الصفقات الائتلافية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن يائير لابيد يحتاج فقط إلى الاتصال بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قبل أقل من ساعة من انتهاء ولايته.

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأربعاء، أن ميراف ميخائيلي وافقت على أن تكون إيليت شاكيد وزيرة العدل في الولاية الأولى لحكومة "التغيير"، ما يزيح العقبة الكبرى أمام حزبي "يمينا" ونيو هوب للتوقيع على نجاح يائير لابيد في تشكيل الحكومة التي تطيح برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.



ووقع رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس وثيقة الانضمام لائتلاف يائير لابيد "كتلة التغيير" لإبلاغ الرئيس الإسرائيلي بنجاح لابيد في تشكيل الحكومة للإطاحة برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.

ووافقت ميراف ميخائيلي على أن تكون إيليت شاكيد وزيرة العدل في الولاية الأولى لحكومة "التغيير"، ما يزيح العقبة الكبرى أمام حزبي "يمينا" ونيو هوب للتوقيع على نجاح يائير لابيد في تشكيل الحكومة التي تطيح برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، لم يتم التوصل إلى اتفاقات مع حزبي “الأمل الجديد” و”يمينا” اليمينيين. أحزاب كتلة التغيير بقيادة لابيد، رئيس حزب “يش عتيد”، كانت تأمل في التغلب على الفجوات الأيديولوجية الرئيسية، وواصلت إيليت شاكيد، رقم 2 في حزب يمينا، المطالبة منحها العضوية التي مُنحت لرئيسة حزب “العمل”، ميراف ميخائيلي، في لجنة تعيين القضاة وهددت بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة إذا لم تحصل على مطلبها. كما أن قادة كتلة التغيير أصبحوا أكثر قلقا بشأن مطالب “القائمة العربية الموحدة”، التي ازدادت تشددا خلال اليوم الأخير.

وبحسب "جيروزاليم بوست" العبرية، ستكون عضو الكنيست أييليت شاكيد هي الأولى في المناوبة، تليها رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي. قالت شاكيد إنها ستوافق على مثل هذه التسوية، لكن ميخائيلي لم ترد بعد.

ستعمل شاكيد خلال فترة بينيت كرئيسة للوزراء، بينما ستتولى ميخائيلي المنصب خلال فترة رئاسة يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد.