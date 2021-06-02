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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يفرض الحظر الإعلامي على لاعبيه حتي مواجهة الترجي

صدى البلد

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي منع لاعبي الفريق الأول من الظهور في كافة وسائل الإعلام، إلى حين الانتهاء من مباراتي الذهاب والعودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

جاء قرار عبد الحفيظ للمزيد من التركيز والاستعداد الجيد لمباراتي الترجي التونسي، يومي 19 و26 يونيو الجاري.

وقال إنه بدأ الترتيبات والتنسيق الخاص بسفر الفريق إلى تونس، استعدادا لمباراة فريق الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الأهلي يغادر القاهرة إلى تونس أحد يومي ١٤ أو ١٥ من شهر يونيو الجاري، وفقًا لما يحدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وأضاف أن فريقه سيخوض مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين، ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي التونسي .

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
 

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