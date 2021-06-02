شاب يكتشف بالصدفة زواج زوجته من رجل آخر

اكتشف شاب صيني زواج زوجته من رجل آخر بعد وقع في عملية نصب كبيرة، كانت نتيجته فقدانه جزء كبير من ماله ليتزوجها .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن شاب بالغ من العمر 39 عاما سئم من إلحاح والدته و والده للزواج من إحداهن و التأكيد أن العمر تقدم به و فرصته في الزواج تقل كلما كبر ، و لكنه قرر أخيرا الزواج و الإقتناع برأيهم .

قام الشاب بزيارة إحدى السيدات التي تعمل كخاطبة في قرية قريبة من المكان الذي يسكن فيه، و طلب منها أن تبحث له عن فتاة ليتزوجها ، و بالفعل قامت السيدة بالعثور على عروس تشبه المواصفات التي طلبها الرجل منها .

تقابل الرجل مع العروس التي احضرتها له الخاطبة، و اتفقا كل منهما على كل التفاصيل الخاصة بالززواج و ذلك عقب أن عبر لها عن إعجابه في أكثر من مقابلة عبر خاصية الفيديو على الإنترنت .

تمت الزيجة بسلام، و طلبت العروس من الرجل أن تغادر منزل الزوجية الخاص بهما، و أن تسافر لتزور أهلها في بلدة قريبة منه، فوافق البرجل على طلبها و لم يمنعها من رؤية ذويها .

لاحظ الزوج أن زوجته تغادر المنزل كثيرا لزيارة أهلها، و لكن الغريب أكثر من ذلك أنها تنقطع عن الإتصال به بمجرد وصولها إلى أهلها مما دفعه للشك بها .

بالصدفة اكتشف الرجل أن زوجته على علاقة برجل آخر، حينما شاهد مقطع فيديو ظهرت فيه زوجته ترتدي فستانا أبيض و تقف بالقرب من رجل آخر، و بدأ يفتش في الأمر .



علم الزواج المخدوع أن زوجته ليست إلا عضو في عصابة للنصب تقوم بالإحتيال على الرجال الذين يرغبون في الزواج، لأخذ أموالهم