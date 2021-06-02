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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب يكتشف بالصدفة زواج زوجته من رجل آخر

شاب يكتشف بالصدفة
شاب يكتشف بالصدفة زواج زوجته من رجل آخر

اكتشف شاب صيني زواج زوجته من رجل آخر بعد وقع في عملية نصب كبيرة، كانت نتيجته فقدانه جزء كبير من ماله ليتزوجها .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن شاب بالغ من العمر 39 عاما سئم من إلحاح والدته و والده للزواج من إحداهن و التأكيد أن العمر تقدم به و فرصته في الزواج تقل كلما كبر ، و لكنه قرر أخيرا الزواج و الإقتناع برأيهم .

قام الشاب بزيارة إحدى السيدات التي تعمل كخاطبة في قرية قريبة من المكان الذي يسكن فيه، و طلب منها أن تبحث له عن فتاة ليتزوجها ، و بالفعل قامت السيدة بالعثور على عروس تشبه المواصفات التي طلبها الرجل منها .

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تقابل الرجل مع العروس التي احضرتها له الخاطبة، و اتفقا كل منهما على كل التفاصيل الخاصة بالززواج و ذلك عقب أن عبر لها عن إعجابه في أكثر من مقابلة عبر خاصية الفيديو على الإنترنت .

تمت الزيجة بسلام، و طلبت العروس من الرجل أن تغادر منزل الزوجية الخاص بهما، و أن تسافر لتزور أهلها في بلدة قريبة منه، فوافق البرجل على طلبها و لم يمنعها من رؤية ذويها .

لاحظ الزوج أن زوجته تغادر المنزل كثيرا لزيارة أهلها، و لكن الغريب أكثر من ذلك أنها تنقطع عن الإتصال به بمجرد وصولها إلى أهلها مما دفعه للشك بها .

بالصدفة اكتشف الرجل أن زوجته على علاقة برجل آخر، حينما شاهد مقطع فيديو ظهرت فيه زوجته ترتدي فستانا أبيض و تقف بالقرب من رجل آخر، و بدأ يفتش في الأمر .


علم الزواج المخدوع أن زوجته ليست إلا عضو في عصابة للنصب تقوم بالإحتيال على  الرجال الذين يرغبون في الزواج، لأخذ أموالهم 

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