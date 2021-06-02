كاف: إيقاف ثنائى مولودية الجزائر عاما للتعدى على حكم مباراة الوداد البيضاوى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إيقاف عبد النور بلخير وأحمد بوتاجة ثنائي فريق مولودية الجزائر لمدة عام بسبب الاعتداء على حكم مواجهة الفريق ضد الوداد البيضاوى المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

كما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إصدار عقوبة الغرامة المالية قدرها 25 ألف دولار على نادي المولودية بسبب السلوك غير اللائق.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إيقاف طه ياسين الخنيسي، مهاجم الترجي التونسي، لمدة عام لثبوت تعاطيه المنشطات.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيانه اليوم، الأربعاء، "أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللاعب طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي لمدة اثني عشر شهرًا (سنة واحدة) من تاريخ الإيقاف المبدئي، 19 مايو 2021؛ لخرقه قواعد مكافحة المنشطات".

وتابع: "ثبتت إيجابية نتائج اختبار اللاعب طه ياسين الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA خلال مباراة بطولة توتال CAF دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والترجي التونسي في 10 مايو 2021".

ولعب طه ياسين الخنيسي خلال الموسم الحالي مع الترجي 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا وأحرز هدفا واحدا وصنع آخر، لكنه لم يشارك في لقاء العودة أمام مولودية الجزائر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في مباراتين ذهاباً وإياباً، على أن تكون مباراة الذهاب في 14 من الشهر الجاري في تونس.