اليوم.. جامعتا عين شمس ودمنهور تطلقان قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة

تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ، تنطلق صباح اليوم الخميس قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي مركز حوش عيسى و قرية أبو الشقاف وتوابعها بمحافظة البحيرة.

حيث تقدم القافلة خدماتها المتنوعة في مجالات الصحة و محو الأمية ، برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث. و إشراف عام أ.د شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تقدم القافلة خدماتها الطبية مجاناً في تخصصات الجراحة العامة ، النساء، الرمد، الباطنة، مخ و أعصاب، أنف و أذن ، جلدية ، أطفال، عظام، قلب، بالإضافة إلى صيدلية القافلة لصرف العلاج مجاناً.

هذا إلى جانب فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة أ.د. عاشور عمري.