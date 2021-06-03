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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعتا عين شمس ودمنهور تطلقان قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ، تنطلق صباح اليوم الخميس قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي مركز حوش عيسى و قرية أبو الشقاف وتوابعها بمحافظة البحيرة.

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حيث تقدم القافلة خدماتها المتنوعة في مجالات الصحة و محو الأمية ، برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث. و إشراف عام أ.د شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تقدم القافلة خدماتها الطبية مجاناً في تخصصات الجراحة العامة ، النساء، الرمد، الباطنة، مخ و أعصاب، أنف و أذن ، جلدية ، أطفال، عظام، قلب، بالإضافة إلى صيدلية القافلة لصرف العلاج مجاناً.

هذا إلى جانب فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة أ.د. عاشور عمري.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس البحيرة اليوم قافلة تنموية جامعه

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