ضبط 3.8 طن دقيق مدعم غير صالح للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3.8 طن دقيق بلدى مدعم معبأ داخل شكائر وغير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية لإعادة تدويره وخلطه بالمنتج النهائى ما يشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق البلدى) بمحافظة الإسكندرية.

تلأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.