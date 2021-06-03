منع الغش.. رئيس تعليم النواب: تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

قال سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام سيكون الكترونيا لان الامتحانات الكترونية .



وأضاف سامي هاشم في حواره في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يقوموا بالتنسيق فيما بينهم لتحديد موعد التنسيق بعد امتحانات الثانوية العامة ".

وتابع سامي هاشم :" امتحانات الثانوية العامة الالكترونية تمنع الغش، ووزارة التربية والتعليم اتخذت احتياطات كثيرة لمنع حدوث حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة هذا العام".

واكمل سامي هاشم :" وزارة التربية والتعليم أعلنت أنها تسعى للسيطرة على حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة، وأن إجراء امتحانات الثانوية الكترونيا يقلل حالات الغش بشكل كبير ".