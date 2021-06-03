ضبط مدير مخبز بلدي استولى على 110 آلاف جنيه من أموال الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القليوبية لاستيلائه (110.677 جنيه من أموال الدعم) دون وجه حق من خلال التلاعب بمنظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفه يومية دون إنتاجه فعليا، والتصرف فى كميات الدقيق البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوداء.

تأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .