فيومي الاتحاد السكندري في قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية

وقع الاختيار علي لاعب الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري اللاعب خالد الفيومي للانضمام الي منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية والدخول في معسكر مغلق ابتداءاً من يوم الخميس القادم الموافق ٣ يونيه استعدادا للمشاركة في تصفيات افريقيا التي سوف تقام في الفترة من ٢١ الي ٢٦ يونيه والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2021

واختتم الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري الدوري الممتاز لكرة الطائرة رجال في المركز الخامس بعد الفوز علي بتروجيت اليوم بثلاث اشواط مقابل لا شئ في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم علي صالة الاتحاد السكندري في اطار لقاءات الجولة الختاميه لدوري الكرة الطائرة.