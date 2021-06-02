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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيومي الاتحاد السكندري في قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية

خالد الفيومي
خالد الفيومي

وقع الاختيار علي لاعب الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري اللاعب خالد الفيومي للانضمام الي منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية والدخول في معسكر مغلق ابتداءاً من يوم الخميس القادم الموافق ٣ يونيه استعدادا للمشاركة في تصفيات افريقيا التي سوف تقام في الفترة من ٢١ الي ٢٦ يونيه والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2021

واختتم  الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري الدوري الممتاز لكرة  الطائرة رجال في المركز الخامس بعد الفوز علي بتروجيت اليوم بثلاث اشواط  مقابل لا شئ في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم علي صالة الاتحاد السكندري في  اطار لقاءات الجولة الختاميه لدوري الكرة الطائرة.

الاتحاد السكندري تصفيات أفريقيا كرة الطائرة صالة الاتحاد السكندري

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