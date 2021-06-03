ضبط بدال تمويني استولى على سلع لبيعها فى السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات عن ضبط مالك محل بدال تموينى بمحافظة الشرقية لحيازته (1 طن سكر تموينى – 904 عبوات زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية) قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

تأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .