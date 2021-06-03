تأجيل ضريبة كورونا للقطاع السياحي إلى 31 أكتوبر 2021 .. تداعيات كورونا أدت إلى خسارة العديد من الاستثمارات.. نواب: قرار مهم والتطعيم أهم.. ولا توجد خطورة كما يشاع من تناول اللقاح

إيهاب وهبة: تأجيل ضريبة كورونا للقطاع السياحي تمنحه فرصة للتعافي

أحمد دياب: عودة الحياة إلى طبيعتها مرهون بتطعيم المواطنين ضد كورونا

أحمد سمير: تأجيل ضريبة كورونا للقطاع السياحي يحافظ على العمالة

أيد نواب الشيوخ بموافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على طلب القطاع السياحي الخاص بتأجيل سداد نسبة الـ 1% من صافي الدخل، الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية للعاملين في هذا القطاع وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.

جاء ذلك في إطار تخفيف الأعباء عن قطاع السياحة الأكثر تضرراً اقتصادياً جراء انتشار فيروس كورونا.



وفي هذا السياق، قال النائب إيهاب وهبة، إن تأجيل سداد نسبة الـ 1% الخاصة بضريبة كورونا للقطاع السياحي خطوة جيدة من الحكومة لدعم القطاع خاصة بعد الخسائر المالية التي تكبدها خلال جائحة كورونا وتداعياتها السلبية التي أثرت على السياحة والطيران عالميا وليس مصر فقط.

وأوضح وهبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التأجيل ساري حتى 31 أكتوبر 2021 الأمر الذي يعطي فرصة للقطاع حتى يعودة إلى نشاطه مرة آخرى بعد انحسار فيروس كورونا وعودة السياحة الخارجية، مشيرا إلى أن السياحة الموجودة حاليا داخلية بسبب حالة الإغلاق التي تشهدها العديد من الدول الخارجية.

وأضاف نائب الشيوخ، أن تداعيات كورونا أدت إلى خسارة العديد من الاستثمارات التي ضخها المستثمرون في القطاع إلى جانب تخفيض العمالة وتسريح الكثير من العمال نظرا لحالة الركود التي يعانيها القطاع، مشيرا إلى أن هذه الحالة مؤقتة لحين انحسار فيروس كورونا وستعود العمالة والاستثمارات مرة آخرى.

التطعيم أهم للتعافي

بدوره قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الداعمة للقطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا وعلى رأسها قطاع السياحة والطيران، مشيدا بقرار الوزراء الأخير بتأجيل سداد ضريبة كورونا للقطاع السياحي حتى 31 أكتوبر 2021.

وأكد دياب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرارات الحكومة لدعم القطاعات المتضررة مهمة لكن مواجهة أزمة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها متوقف على وعي الشعب المصري والسعي إلى التسجيل في منظومة لقاحات كورونا والتطعيم ضد الفيروس في أقرب وقت ممكن.

وشدد نائب الشيوخ أنه لا توجد خطورة كما يشاع من تناول اللقاح بدليل تطبيق منظومة التطعيم بالخارج وتطعيم أكثر من 80% من مواطني الدول بالخارج، الأمر الذي ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها في هذه الدول دون الحاجة إلى الإغلاق أو ارتداء الكمامة.

وتابع أن زيادة عمليات التطعيم في مصر وإقبال المواطنين على تناول اللقاح يساهم بنسبة كبيرة في عودة الحياة إلى طبيعتها وتعافي القطاعات المتضررة وعلى رأسها السياحة والطيران بالتوازي مع مبادرات الحكومة لدعم هذه القطاعات.

الحفاظ على العمالة



قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بتأجيل سداد ضريبة كورونا للقطاع السياحي يأتي استمرارا للمبادرات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع المتضررة منذ بداية جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع السياحة والطيران.

وأوضح سمير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تأجيل الضريبة حتى 31 أكتوبر 2021 لا يعني الإعفاء، حيث سيتم وضع آلية لتسديد هذه الضريبة بعد انتهاء التاريخ السابق بحيث لا تشكل مديونية على القطاع والعاملين به، مؤكدا أن تأجيل الضريبة يهدف إلى الحفاظ على العمالة بالقطاع في المقام الأول.

واشار نائب الشيوخ إلى الطيران عاد بشكل تدريجي لكنه لم يصل إلى مستواه قبل جائحة كورونا بسبب تداعيات الفيروس عالميا، إلا أن الدولة وضعت خطط خاصة بالترويج وجذب السياح وهو ما ظهر في الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة المصرية مع روسيا وألمانيا وغيرها من الدول، إلى جانب استمرار الدعم المقدم من الدولة للقطاع السياحي.