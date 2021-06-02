تعد أجنحة الدجاج من الأكلات المفضلة لدي الكثير ويمكن عملها بطرق مميزة ولذيذة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل أجنحة الدجاج بالباربكيو صوص

مقادير أجنحة الدجاج بالباربكيو صوص



1 كيلو اجنحة دجاج

صوص باربكيو

عسل اسود

ملح وفلفل

ثوم بودرة

جنزبيل بودرة كزبرة خضرا سمسم زيت للقلي



طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالباربكيو صوص



* تتبل الأجنحة بالملح والفلفل والثوم البودرة والجنزبيل

* ثم يعفر بالدقيق ثم يقلى في زيت

* يشوح الثوم في الزبدة ثم يضاف صوص البابريكيو ثم يضاف الملح والفلفل والثوم البودرة

* ثم تضاف الكزبرة الخضراء والسمسم والعسل الأسود ويترك الصوص حتى يثقل ثم يضاف الأجنحة وتقلب في الصوص وتقدم.