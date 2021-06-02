طريقة عمل أجنحة الدجاج بالباربكيو صوص
تعد أجنحة الدجاج من الأكلات المفضلة لدي الكثير ويمكن عملها بطرق مميزة ولذيذة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل أجنحة الدجاج بالباربكيو صوص
مقادير أجنحة الدجاج بالباربكيو صوص
1 كيلو اجنحة دجاج
صوص باربكيو
عسل اسود
ملح وفلفل
ثوم بودرة
جنزبيل بودرة كزبرة خضرا سمسم زيت للقلي
طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالباربكيو صوص
* تتبل الأجنحة بالملح والفلفل والثوم البودرة والجنزبيل
* ثم يعفر بالدقيق ثم يقلى في زيت
* يشوح الثوم في الزبدة ثم يضاف صوص البابريكيو ثم يضاف الملح والفلفل والثوم البودرة
* ثم تضاف الكزبرة الخضراء والسمسم والعسل الأسود ويترك الصوص حتى يثقل ثم يضاف الأجنحة وتقلب في الصوص وتقدم.