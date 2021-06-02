ضبط كميات أدوية خاصة بـ وزارة الصحة تباع بـ الصيدليات في الدقهلية|صور

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.

فيما تشكلت لجنة من التفتيش الصيدلي ببلقاس بالاشتراك مع لجنة من العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

وقامت بالمرور علي مركز طبي بمنطقة العزبة الحمراء ببلقاس وبتفتيش المكان تم العثور على صيدلية غير مرخصة تحتوي على ادوية مجهولة المصدر بدون فواتير، اضافة لوجودها في مكان غير مرخص بعدد 15 صنفا بإجمالي 285 عبوة اقراص و (12) عبوة مراهم وكريمات وادوية خاصة بوزارة الصحة والسكان بلغ عددها 1822 قرص أدوية مسجلة بوزارة الصحة ولكنها موجودة بمكان غير مرخص بلغ عددها 168 قرصا وادوية مستشفيات محظور وجودها في المؤسسات الصيدلية؛ وعدد 5 عبوة وادوية جدول اول وجدول ثان بدون فواتير وموجودة بمكان غير مرخص بلغ عددها 802 قر و 3 امبول نالوفين و9 امبول ميدياثتيك كما تم ايضا العثور علي ادوية منتهية الصلاحية بعدد 4 اصناف وتم التخفظ ع المضبوطات وتسليمها الي العلاج الحر الذي قام بتحرير المحاضر اللازمة.

وتم المرور على صيدلية بالمعصرة وضبط حوالي 7 قرب دم مخالفة لقرار وزير الصحة رقم 153 لسنه 2008 كما تم ضبط حوالي 480 قرص ادوية وزارة الصحة غير مخصصة للبيع وادويه منتهية الصلاحية وادوية مجهولة المصدر.



وتم المرور على صيدلية بمدينة المنصورة من قبل التفتيش الصيدلي بالادارة العامة للصيدلة واسفر المرور عن ضبط 1260 كبسولة بريجابالين و105 امبولات نالوفين اصناف جدول اول بدون فواتير وتم تحريز الاصناف وتحرير المحاضر اللازمة.

وشدد مكي على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

IMG-20210602-WA0104

IMG-20210602-WA0101

IMG-20210602-WA0102

IMG-20210602-WA0103

IMG-20210602-WA0098

IMG-20210602-WA0099