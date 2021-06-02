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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

لحظة إخبار لابيد وبينيت الرئيس الإسرائيلي بتشكيل الحكومة ..فيديو

صدى البلد

نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" شريط فيديو لحظة إخبار يائير لابيد، ونفتالي بينيت، الرئيس الإسرائيلي، ريفلين، بنجاحهم في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في اتصال هاتفي.

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لابيد يبعث رسالة عاجلة قبل انقلاب مرتقب داخل الكنيست بسبب نتنياهو

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بينيت بدلا من نتنياهو.. لابيد يبلغ رئيس إسرائيل رسميًا بتشكيل الحكومة

وأبلغ زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، رئيس الكنيست أنه نجح في تشكيل الحكومة.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، دعا لابيد رئيس مجلس النواب ياريف ليفين إلى الدعوة بسرعة لعقد جلسة خاصة للجلسة العامة للتصويت على الحكومة الجديدة.

وفقًا للقناة 12، إذا حاول ليفين تأخير التصويت، فقد تتحرك كتلة التغيير لتحل محله كمتحدث في غضون أيام.

وأبلغ زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، بنجاحه في جمع الائتلاف لتشكيل حكومة التغيير للإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.

وفقًا للقناة 12، سيحاول لابيد الحصول على موافقة الحكومة بحلول الأسبوع المقبل، بينما من المتوقع أن يحاول رئيس الكنيست الحالي لليكود ياريف ليفين تأجيل الأمر إلى الأسبوع التالي.

يُنظر إلى كل يوم على أنه أمر بالغ الأهمية حيث يواجه أعضاء الكنيست عن حزب "يمينا" ضغوطًا شديدة على اليمين في معارضة التحالف.

وبعث لابيد وثيقة الحكومة التي تم التوقيع عليها الآن من قبل جميع الأحزاب الثمانية المشاركة: يش عتيد، أزرق أبيض، إسرائيل بيتينا، يمينا، نيو هوب، حزب العمل، ميرتس - وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها حزب عربي رسميًا. شارك في تشكيل حكومة محتملة - راعم (القائمة العربية الموحدة).

الاحتلال الاسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الرئيس الإسرائيلي تشكيل الحكومة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين

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