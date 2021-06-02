ننشر أسماء وصور أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية بالدقهلية

أعلنت اليوم الأربعاء منطقة الدقهلية الأزهرية أسماء الطلاب والطالبات أوائل الشهادة الإبتدائية للعام الدراسى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ "مبصرون- كفيف، حيث اكتسحت الفتيات معظم المراكز الأولى .

و حصلت الطالبة نور السيد جمعة محمد مجاهد النجار بمعهد منية سندوب الإبتدائى على المركز الاول في الشهادة الإبتدائية "مبصرون" مستوى المحافظة و حصدت ١٣ طالبة آخرى على المركز الأول مكرر ، فيما حصل ٥ طلاب وطالبات على المراكز الأولى للشهادة الابتدائية "كفيف" على مستوى الدقهلية، من بينهم ٣ طلاب وطالبتان .

من ناحيته وجه الدكتور السيد الجنيدى، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، التهنئة للطلاب والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم كما وجه الشكر للعاملين بالكنترول على المجهود الذى قاموا به.

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