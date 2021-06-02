بالأرقام | التنمية المحلية تكشف إجمالي مخالفات المقاهي و عدم ارتداء الكمامات بالمحافظات

المخالفات الخاصة بعدم ارتداء الكمامة 219 ألفا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن المخالفات الخاصة بعدم ارتداء الكمامة على مستوى محافظات الجمهورية، منذ بداية أزمة كورونا 219 ألفا و629 منها مواصلات او داخل المؤسسات بالتعاون مع الداخلية ومديريات الأمن .



وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن هناك مخالفات للمقاهي التي تقدم الشيشة، وغير الملتزمين بمواعيد الغلق منذ تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وهي 61 ألفا 331 مقهى.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مخالفات المحال العامة أكثر من 69 ألف محل، والمطاعم 41 الفا 375 مطعما، أما الورش 50 الفا 687 ورشة، وفيما يتعلق بالمناسبات الخاصة بالأفراح والعزاء 40 الف مخالفة، ومراكز الدروس الخصوصية 40 الفا 194 حالة.

وأشار إلى أن أجهزة الوحدات المحلية تعمل على الأرض بالتنسيق مع المراكز والمدن والاحياء للحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين، موضحا أن المقاهي والمطاعم المخالفة تتعرض للغلق والتشميع وغرامة مالية فورية.