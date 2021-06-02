هل يتم تطعيم 40% من المصريين مع نهاية 2021..تاج الدين يكشف

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، على تساؤل إمكانية تطعيم 40 % من المصريين بـ لقاح كورونا مع نهاية 2021 .



وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" تطعيم 40 % من المصريين بحلول نهاية 2021 هدف قومي نسعى إلى تحقيقه ".

وتابع محمد عوض تاج الدين:" التطعيم باللقاحات مع اتباع الإجراءات الاحترازية يؤدي إلى الحد من انتشار الفيروس ويقلل نسبة الوفاة بشكل كبير جراء الفيروس، ويشكل حائط صد ضد الإصابات بفيروس كورونا".

وأكمل محمد عوض تاج الدين:" نسبة الـ 40 % تشكل الغالبية العظمى من الحالات الأكثر عرضة للمضاعفات جراء الإصابة بفيروس كورونا في مصر ".

ولفت محمد عوض تاج الدين:" مصر تبحث عن اللقاحات من جميع المصادر المتاحة، إضافة إلى تصنيع اللقاحات في مصر، وذلك يساعدنا كثيرا في تحقيق هدف تطعيم 40 % من الشعب المصري".



