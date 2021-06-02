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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الوادي الجديد توضح حقيقة تركيبة كيميائية تقتل فيروس كورونا فى 60 دقيقة

ارشيفيه
ارشيفيه

أكدت جامعة الوادي الجديد، في بيان صادر عنها - اليوم - بشأن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي  بخصوص نتائج التجارب المعملية الأولية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، أن التركيبة الكيميائية أظهرت نتائج مبشرة مبدئيا و سوف يتم استكمال العمل البحثي و التجارب المعملية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لصناعة الدواء بجمهورية مصر العربية وبالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجانب المكسيكي المشارك بالبحث، وعند التوصل للنتائج النهائية والحصول علي براءة اختراع للباحث سيتم الإعلان عنها بموقع جامعة الوادي الجديد الإلكتروني فى حينه.

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وكانت  جامعة الوادي الجديد، قد اعلنت عن اختراع تركيبة كيميائية تقتل فيروس كورونا في 60 دقيقة فقط .

 

أكد الدكتور حسن سلطان حسن، مدرس بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة الوادي الجديد، نجاح فريق من علماء من جامعة الوادي الجديد وجامعة "ميتشواكان" بالمكسيك والمركز القومي لبحوث البناء وجامعة أسيوط باختراع تركيبة كيميائية، "جيوبوليمر" لها القدرة على تدمير فيروس الكورونا في خلال ٦٠ دقيقة فقط.

 

وأكدت الجامعة، في بيان صحفي لها ، أن التركيبة غير سامة وصديقة للبيئة، ويمكن استخدامها في تطبيقات عديدة مثل على جميع الاسطح في المستشفيات وغرف العمليات ومناطق العزل الصحي والمدارس والجامعات والمنازل.

 

وأشارت الجامعة، إلى أنها ستبدأ بالتعاون مع جامعة ميتشوكان بالمكسيك والحكومة الفيدرالية في المكسيك بعمل بخاخ أنف مضاد لفيروس الكورونا واقراص استحلاب للفم من هذه المادة، وسوف تبدأ التجارب الإكلينيكية في أقرب وقت ممكن بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية والحكومة الفيدرالية بالمكسيك.

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