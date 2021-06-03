تعرف على أسباب اختلاط الزيت والماء في الردياتير

في قليلا من الأحيان يشاهد قائد السيارة مشهدا غريبا الى حد ما وهو اختلاط زيت المحرك مع ماء الردياتير ، وهذا يظهر في قربة المياه ، ولونه يكون بنى فاتح ، ويعرف " بالطحينة " ، فمن الممكن ان يؤدى الى تلف محرك السيارة نهائيا .

وهذا الاختلاط يعتبر نتيجة تسريب داخلي من احدى القناتين المتواجدين في محرك السيارة ، والمسئولين عن الزيت و المياه كل منهم على حدا ، فالأول المسؤول عن تشحيم وتلين الاحتكاكات الداخلية لاجزاء المحرك ، والأخر مسؤول عن تبريد المحرك من الحرارة الناتجة عن التشغيل .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسباب خلط الزيت مع ماء الردياتير :

1 - ارتفاع درجة الحرارة :

يعد من الأسباب الهامة لخلط الزيت مع ماء الردياتير، إذ إنه قد يتسبب في تلف جوان الرأس وبالتالي من الممكن أن يؤدي إلى خلط السوائل، وخصوصًا في محركات الديزل.

2 - كسر في جوان الرأس:

يعمل جوان رأس المحرك على إغلاق أسطوانات المحرك بإحكام للحصول على أقصى قدر من الضغط، و منع تسرب زيت المحرك أو سائل التبريد إلى الأسطوانات .

3 - السير بمياه مرتفعة:

عند سير السيارة بمياه مرتفعة ، فهي قادرة على غمر المحرك بالكامل من الممكن أن يدخل هذا الماء إلى المحرك من خلال أي جزء مفتوح في المحرك أو من خلال عادم السيارة.

4 - تلف في كتلة المحرك:

يؤدي أي تلف في كتلة المحرك إلى خلط السوائل مع بعضها البعض ، حيث ان كتلة المحرك هي الهيكل الذي يضم الأسطوانات وغرف الاحتراق في المحرك وأغلب الأجزاء المتحركة .

5 - وجود تصدع في رأس الأسطوانة:

يحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو نتيجة لحوادث السير، ويؤدي هذا التصدع إلى خطأ في توجيه ماء الردياتير مما قد يؤدي إلى خلطه مع الزيت على المدى الطويل.