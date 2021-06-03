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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسباب اختلاط الزيت والماء في الردياتير

اختلاط الزيت والماء
اختلاط الزيت والماء في الردياتير

في قليلا من الأحيان يشاهد قائد السيارة مشهدا غريبا الى حد ما وهو اختلاط زيت المحرك مع ماء الردياتير ، وهذا يظهر في قربة المياه ، ولونه يكون بنى فاتح ، ويعرف " بالطحينة " ، فمن الممكن ان يؤدى الى تلف محرك السيارة نهائيا .

 

وهذا الاختلاط يعتبر نتيجة تسريب داخلي من احدى القناتين المتواجدين في محرك السيارة ، والمسئولين عن الزيت و المياه كل منهم على حدا ، فالأول المسؤول عن تشحيم وتلين الاحتكاكات الداخلية لاجزاء المحرك ، والأخر مسؤول عن تبريد المحرك من الحرارة الناتجة عن التشغيل .

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسباب خلط الزيت مع ماء الردياتير :

 

1 - ارتفاع درجة الحرارة :

 يعد من الأسباب الهامة لخلط الزيت مع ماء الردياتير، إذ إنه قد يتسبب في تلف جوان الرأس وبالتالي من الممكن أن يؤدي إلى خلط السوائل، وخصوصًا في محركات الديزل. 

 

 

2 -  كسر في جوان الرأس: 

يعمل جوان رأس المحرك على إغلاق أسطوانات المحرك بإحكام للحصول على أقصى قدر من الضغط، و منع تسرب زيت المحرك أو سائل التبريد إلى الأسطوانات .

 

 

3 - السير  بمياه مرتفعة: 

عند سير السيارة بمياه مرتفعة ، فهي قادرة على غمر المحرك بالكامل من الممكن أن يدخل هذا الماء إلى المحرك من خلال أي جزء مفتوح في المحرك أو من خلال عادم السيارة.

 

4 - تلف في كتلة المحرك: 

يؤدي أي تلف في كتلة المحرك إلى خلط السوائل مع بعضها البعض ، حيث ان كتلة المحرك هي الهيكل الذي يضم الأسطوانات وغرف الاحتراق في المحرك وأغلب الأجزاء المتحركة .

 

5 - وجود تصدع في رأس الأسطوانة: 

يحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو نتيجة لحوادث السير، ويؤدي هذا التصدع إلى خطأ في توجيه ماء الردياتير مما قد يؤدي إلى خلطه مع الزيت على المدى الطويل. 

اختلاط زيت المحرك الردياتير ماء الردياتير المحرك ارتفاع درجة الحرارة

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