أخبار التوك شو.. إثيوبيا تعلن الحرب على مصر والسودان.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مغارة علي بابا الأثرية

أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم الأربعاء العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

إثيوبيا تعلن الحرب على مصر و السودان.. أحمد موسى يكشف تفاصيل خطيرة



قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا تعلن الحرب على مصر والسودان، موضحًا أن الصفحة الرسمية الناطقة باللغة العربية نشرت صورا توضح أنه تم البدء فى الجزء الأوسط من سد النهضة.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الصفحة كشفت أن ما تم الوعد به سينفذ.



وكشف موسي، أنه بتلك التصريحات والصور، تعنى أن إثيوبيا تعلن الملء الثانى، وتعلن الحرب على مصر والسودان، وكشف موسي أن تلك التصريحات غريبة لـ المسئولين بإثيوبيا.

الاستغناء عن بعض العاملين بالدولة بعد قرارات اليوم.. وزيرة التخطيط تحسم الأمر|فيديو



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري ينمو فى ظل ظروف صعبة واستثنائية على مستوى العالم، وحركة التجارة انخفضت 40 %، بسبب جائحة كورونا.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية اتخذت قرارات مهمة بجانب استمرار عجلة الاقتصاد، واتخذت سياسات تنموية لمساعدة المتعثرين.



ولفتت إلى أن هناك عملا متواصلا فى جميع القطاعات بالدولة، وأن العديد من الأنشطة الاقتصادية انتعشت، بجانب أن هناك 5 مليارات جنيه قيمة المنحة الرئاسية الموجهة للعمالة غير المنتظمة.

مش هيحصل مشاكل.. تعليم النواب تكشف رسالة طارق شوقي عن امتحانات الثانوية



قال سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الدفعة الحالية من طلاب الثانوية العامة طبق عليها نظام التابلت منذ الصف الأول الثانوي .

وأضاف سامي هاشم في حواره في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكترونيا على التابلت وكل الأسر متخوفة من شبكة الانترنت وفعاليتها اثناء الامتحانات ".

وتابع سامي هاشم :" طلبنا من وزير التعليم ونوابه بدخول كل الطلاب لـ الامتحانات بسهولة ويسر ولا يتعثر أحد الطلاب بسبب الشبكة وفشل السيستم ".

بهذا الخصم.. التنمية المحلية تعلن مفاجأة في التصالح على مخالفات البناء



قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه سيتم تطبيق القرار الخاص بحصول المواطنين على كافة الخدمات بعد تسديد الغرامة الخاصة بالتصالح، فور صدور القرار التنفيذي لـ المحافظات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 1.6 مليون طلب مقدم من المواطنين فى القري، ولكن هناك أعدادا أخرى فى المدن.



وكشف أن المحليات تلقت 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال فترات استلام الطلبات، منها 1.6 مليون طلب بقرى الريف المصري، و الطلبات موجودة وأصحابها تقدموا وسددوا الرسوم الخاصة بالتصالح، وفى انتظار المعاينات للمطابقة.

التصالح فى مخالفات البناء .. بشرى سارة من التنمية المحلية لـ أهالي الريف



قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه هناك حوالي 1.6 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء في الريف المصري بما يعادل 61% من إجمالي طلبات التصالح على مستوى مصر البالغة 2.8 مليون طلب تصالح .

وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" سوف نقبل جميع طلبات التصالح من أهالي الريف المصري ".

وتابع خالد قايم :" نبشر أهلنا في الريف المصري بقبول جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء ".

شاهد| الصحة العالمية: تراجع كبير في إصابات كورونا بـ مصر

كشف الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، تفاصيل الوضع الوبائي في مصر فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الوضع يشهد تراجع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.

وقال الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاض في عدد الحالات المصابة بـ كورونا، ونتمنى أن لا يتبعها تفريط في الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

حسام بدراوي: قضية المياه حياة أو موت.. ونثق بالقيادة السياسية المصرية

شن الدكتور حسام بدراوي، الكاتب والمفكر السياسي، هجوما حادا على النظام الإثيوبي، مؤكدا أن أزمة قضية سد النهضة تؤرق الجميع بلا شك.



وأكد بدراوي، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم، المذاع عبر شاشة ten، مساء اليوم الأربعاء، أن قضية المياه بالنسبة للمصريين قضية حياة أو موت، مضيفا أن علينا أن نثق بالقيادة السياسية المصرية.

هل الخفاش السبب في انتشار الفطر الأسود.. أستاذ فيروسات يحسم الأمر

قال الدكتور محمد عادل أستاذ الفيروسات البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات، إن الخفاش لا ينقل الفطر الأسود، والفطر الأسود متواجد في الطبيعة منذ فترات طويلة للغاية، مضيفا: "الفطريات متواجدة في الطبيعة والفطريات تظهر عندما تضعف المناعة بشكل كبير لدى الإنسان".

وأضاف محمد عادل في مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور“،: ”عندما يصاب الفرد بفيروس كورونا يضعف جهاز المناعة بشكل كبير وبالتالي يكون الجسم عرضة لأي فطريات من الممكن ان تظهر فيه ومنها الفطر الأسود".

وتابع محمد عادل: "الإفراط في تناول المضادات الحيوية والكورتيزون بدون إشراف طبي يؤدي إلى إصابة الفرد بالفطريات ومنها الفطر الأسود".

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مغارة علي بابا الأثرية .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة شكر للقضاء، وذلك لـ العمل فى قضية مهمة وكبيرة.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هذه القضية متنوعة، وأن من كشف هذه القضية هم رجال القضاء.



ولفت إلى أن هذه القضية عبارة عن متحف فى بيت أحد، أو من الممكن أن يطلق عليها مغارة على بابا، الآثارية، وبها آثار من الفراعنة واليونان وعملات نادرة وذهب من آلاف السنين.

باهر دويدار: الأبطال الحقيقيون لـ هجمة مرتدة مازالوا على قيد الحياة

قال الكاتب و السينارست باهر دويدار، إن عوامل نجاح مسلسل هجمة مرتدة كثيرة منها، أن جهاز المخابرات المصرية له دور محوري ورئيسي فى المواقف التى تمر بها البلاد ونجاح العمل.



واشار إلى أن جهاز المخابرات أمد صناع العمل بمعلومات هامة خلال التحضير، أن العمل يروي تفاصيل عملية من ملفات المخابرات فى القرن الـ 21.



وأضاف باهر دويدار خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أبطال المسلسل الواقعيين مازالوا على قيد الحياة، مؤكدًا أن الأعمال الدرامية التى خرجت من ملفات المخابرات من قبل عرضت بعد وفاة المشاركين بعكس هجمة مرتدة.