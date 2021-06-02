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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًاً..عبد الباقي جمال مديرًا فنيًا لـ وادي دجلة خلفا لـ ماريو سالس

عبد الباقي - جمال
عبد الباقي - جمال

استقر مجلس إدارة نادي وادي دجلة بشكل رسمي على إسناد مهمة القيادة الفنية لـ عبد الباقي جمال، ليتولى مسئولية الفريق خلفاً لـ ماريو سالس المدير الفني المقال، في مرحلة حاسمة وصعبة ينافس فيها دجلة بصعوبة للهروب من شبح الهبوط.

وعقد مجلس إدارة نادي وادي دجلة اجتماعا طارئا، بمقر النادي مع فريق الكرة لحسم مصير الجهاز الفني الجديد بقيادة عبد الباقي جمال، انتهى بإسناد المهمة له بشكل رسمي، حيث كان قد تولى جمال المهمة بشكل مؤقت خلفا للتشيلي ماريو سالاس، والذي قرر النادي رحيله قبيل ساعات من مباراة المصري الأخيرة.

وتطرق الاجتماع لبعض القرارات الخاصة بفريق الكرة، ومنها إعلان محمد عبد المنصف قائما بأعمال مدير الكرة، والذي انفرد به اليوم السابع قبل قليل.

وناقش الاجتماع خارطة الطريق للفترة المقبلة والتي يسعى خلالها دجلة للخروج من النفق المظلم والهروب من شبح الهبوط الذي يحاصر الفريق منذ بداية الموسم، حيث يقبع الفريق في المركز قبل الأخيرة برصيد 19 نقطة.

 

وادي دجلة نادي وادي دجلة محمد عبد المنصف الجهاز الفنى ماريو سالاس

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