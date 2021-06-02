التنمية المحلية: قرار تنفيذي يصل المحافظات غدا لتوضيح إجراءات التصالح في الريف

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه مع إتمام إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء في الريف المصري، يحصل المواطن على نموذج 10 والذي يفيد بانتهاء عملية التصالح في مخالفة البناء .



وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر “،:” 1.6 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء في الريف المصري ”.

وتابع خالد قاسم :" قرار تنفيذي يصل لمحافظات الجمهورية بداية من غد يوضح آليات إجراءات التصالح مع مخالفات البناء في قرى الريف المصري ".

واكمل خالد قاسم :" سيتم استكمال إجراءات طلبات التصالح في الريف دون الحاجة لانتظار معانية لجنة الفحص على الأرض ".

ولفت خالد قاسم :" المواطن يقوم بدفع قيمة التصالح في مخالفات البناء وبعد الدفع يحصل على نموذج 10 ويقوم بالتوقيع على تعهد بأن ما قام بتقديمه من مستندات مطابق لما هو متواجد على الأرض ".

