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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إنشاء 13 كوبري جديداً وإحلال وتجديد «دسوق العلوي».. صور

صدى البلد

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد إنشاء العديد من الكباري، وإحلال وتجديد عدد آخر، منها إنشاء 13 كوبري على طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، الجاري العمل به في المرحلة الأولى من المشروع، إضافة لإحلال وتجديد كوبري الهوكس بمطوبس، ضمن برنامج الرئاسي حياة كريمة، وبدء إحلال وتجديد كوبري دسوق العلوي، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق.

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وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق على على بدء إحلال وتجديد كوبري دسوق العلوي، أعلى ترعة القضابة، الشهير ب كوبري البدالة العلوي، والذي يربط بين كوبري دسوق العلوي، الرابط بين مدينة دسوق بمحافظة البحيرة، بالإضافة لترميم المناطق التي تعرضت لهبوط، وزرع بعض الدعامات أسفل الكوبري، وفقا لقياسات الجودة العالية، لتسهيل حركة تنقل المواطنين مع الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لأعمال الإحلال والتجديد، مؤكدة أنه تم تحرير محضر انضمامي بين كافة الجهات المعنية، لسرعة إنجاز أعمال الإحلال والتجديد.

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حياة كريمة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة البحيرة اللواء جمال نور الدين توجيهات القيادة السياسية

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