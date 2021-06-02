فتوح: كارتيرون مستمر مع الزمالك حال تحقيق الثنائية

أكد حازم فتوح وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن المدرب سعيد للغاية بتجربته مع الفريق الأبيض خلال الولاية الثانية منذ قدومه خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكـو .

ونفى فتوح كل ما تردد في الآونة الأخيرة حول رغبة كارتيرون في الرحيل عن الزمالك وتولي تدريب أحد الأندية الإماراتية، وذلك خلال تصريحات لبرنامج ’’البريمـو’’ عبر قناة ’’Ten’’، مشيراً إلى أن المدرب حصل على راحة بسبب توقف الدوري العام ، ويقضى إجازته في فرنسا، ثم سيعود مرة أخرى إلى القاهرة لاستئناف تدريبات الفريق الأبيض، ولا صحة لكل ما تردد بشأن رغبته في الرحيل.

واختتم فتوح: كارتيرون لديه مشروعاً كبيراً مع الزمالك، ورغبته الأولى والأخيرة هي الاستمرار مع الفريق، فهو يحب جمهور الزمالك وتربطه علاقة وطيدة بهم وبكل لاعبي الفريق، كما أنه اقترب من تحقيق لقب الدوري العام، وفي حال تحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم فإن المدرب سيبقى بصفوف الزمالك.