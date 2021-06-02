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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

صدى البلد

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن أسماء ومناصب وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي جاءت كالآتي:

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16 مليار دولار.. القائمة العربية تعلن تفاصيل صفقتها للمشاركة في حكومة لابيد - بينيت

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لحظة إخبار لابيد وبينيت الرئيس الإسرائيلي بتشكيل الحكومة ..فيديو

رئيس الوزراء لأول عامين: نفتالي بينيت
رئيس الوزراء ووزير الخارجية المناوب: يائير لبيد
وزير المالية: أفيجدور ليبرمان
وزيرة الداخلية: ايليت شاكيد
وزير الجيش الإسرائيلي: بيني غانتس
وزير العدل: جدعون ساعر
وزير الاعمار والاسكان: زئيف الكين
وزيرة التربية والتعليم: يفعات شاشا بيتون
وزيرة النقل: ميراف ميخائيلي
وزير الامن الداخلي: عومر بارليف
وزير الصحة: نيتسان هورويتز
وزيرة حماية البيئة: تمار زاندبرج
وزير التعاون الإقليمي: عيساوي فريج
وزير الأديان: ماتان كاهانا
وزيرة المساواة الاجتماعية: ميراف كوهين
وزير الثقافة: حيلي تروبر
وزير الاتصالات: يوعاز حنديل

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