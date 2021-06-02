تعرف على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن أسماء ومناصب وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي جاءت كالآتي:
رئيس الوزراء لأول عامين: نفتالي بينيت
رئيس الوزراء ووزير الخارجية المناوب: يائير لبيد
وزير المالية: أفيجدور ليبرمان
وزيرة الداخلية: ايليت شاكيد
وزير الجيش الإسرائيلي: بيني غانتس
وزير العدل: جدعون ساعر
وزير الاعمار والاسكان: زئيف الكين
وزيرة التربية والتعليم: يفعات شاشا بيتون
وزيرة النقل: ميراف ميخائيلي
وزير الامن الداخلي: عومر بارليف
وزير الصحة: نيتسان هورويتز
وزيرة حماية البيئة: تمار زاندبرج
وزير التعاون الإقليمي: عيساوي فريج
وزير الأديان: ماتان كاهانا
وزيرة المساواة الاجتماعية: ميراف كوهين
وزير الثقافة: حيلي تروبر
وزير الاتصالات: يوعاز حنديل