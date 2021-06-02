تعرف على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن أسماء ومناصب وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي جاءت كالآتي:

رئيس الوزراء لأول عامين: نفتالي بينيت

رئيس الوزراء ووزير الخارجية المناوب: يائير لبيد

وزير المالية: أفيجدور ليبرمان

وزيرة الداخلية: ايليت شاكيد

وزير الجيش الإسرائيلي: بيني غانتس

وزير العدل: جدعون ساعر

وزير الاعمار والاسكان: زئيف الكين

وزيرة التربية والتعليم: يفعات شاشا بيتون

وزيرة النقل: ميراف ميخائيلي

وزير الامن الداخلي: عومر بارليف

وزير الصحة: نيتسان هورويتز

وزيرة حماية البيئة: تمار زاندبرج

وزير التعاون الإقليمي: عيساوي فريج

وزير الأديان: ماتان كاهانا

وزيرة المساواة الاجتماعية: ميراف كوهين

وزير الثقافة: حيلي تروبر

وزير الاتصالات: يوعاز حنديل