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رئيس التحرير
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محافظات

لقاح كورونا

مدير الإدارة الصحية بدمنهور: جميع لقاحات كورونا المتاحة في مصر فعالة وآمنة

دكتور أحمد هواش مدير
دكتور أحمد هواش مدير الإدارة الصحة بدمنهور

أكد الدكتور أحمد هواش مدير الإدارة الصحية بدمنهور ومدير مستشفى الحميات سابقًا، إن جميع لقاحات كورونا المتاحة في جمهورية مصر العربية فعالة وآمنة، مشيرًا إلى أن أعراضها الجانبية لا تستدعي القلق وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم وهي تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب.

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وأوضح هواش، أن أنواع اللقاح المتوفرة في جمهورية مصر العربية حالياً  لقاح سينوفارم الصيني وكذلك استرازنيكا الإنجليزي، مضيفًا أن جميعها فعالة وآمنة ومتوفرة في الأماكن المخصصة لتلقي اللقاح في الفرق المتنقل التابعة لمديرية الصحة على مستوي مراكز مدن ومراكز المحافظة.

 

وأضاف مدير الإدارة الصحية بدمنهور، أن الفرق بين جرعتين لقاح كورونا الصيني سينوفارم 21 يومًا فقط ويتم خلالها المتابعة من خلال فريق طبي متخصص، خاصة لقاح استرازنيكا، مؤكداً أن الفرق بين جرعتين 3 أشهر فقط، ويتم المتابعة أيضا على المواطنين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

 

وأشار هواش، أن مديرية الصحة بالبحيرة تقوم بتكثيف جهودها لزيادة أماكن تلقي اللقاح لمنع التكدس بين المواطنين، مشيرًا إلي أن تم تجهيز فريق طبي كامل مخصص من الإدارة الصحية لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة.

 

أوضح أن الإدارة الصحية بدمنهور إنتهت من تطعيم العاملين في مبنى ديوان المحافظة، نقابة المهندسين، والرقابة الإدارية، مشيرًا إلي أن الفرق الطبية المتنقلة مستمرة في تلقي اللقاح وسيتم تطعيم العاملين في جامعة دمنهور وفي المدارس استعدادا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

وناشد مدير الإدارة الصحة بدمنهور، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مشيرًا إلي أن إنجلترا استطاعت من خلال اللقاح تسجيل صفر وفيات.

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