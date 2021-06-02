رجل يبلغ بـ غياب زوجته.. والأمن يجدها برفقة عشيقها في الدقهلية..تفاصيل

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف لغز اختفاء سيدة عن منزلها بالدقهلية.

تبلغ لمركز شربين بالدقهلية من أحد المواطنين بتغيب زوجته وأنها تعانى مرضا نفسيا ، وبسؤال والد المبلغ بغيابها أقر بذات المضمون.

بإجراء التحريات والفحص أمكن تحديد مكان الغائبة وتبين تواجدها برفقة (عامل – مقيم بالشرقية).

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين ، وبمواجهة السيدة قررت بقيامها بترك منزل الزوجية لوجود خلافات بينها وبين زوجها ، وأنها توجهت للإقامة لدى المذكور لوجود علاقة عاطفية بينهما ، وأنها كانت تقيم بصحبته طوال فترة غيابها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.