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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العسومي: الرئيس السيسي تصدى للأطماع الخارجية في الوطن العربي

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس البرلمان العربي

كشف عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، تفاصيل لقائه بـ الرئيس السيسي ومنحه وسام القائد.

 

وقال عادل العسومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  الوسام يعطى لرؤساء الدول الذين يقدمون خدمات جليلة للوطن العربي والأمة العربية ".

 

وأضاف عادل العسومي:" الرئيس السيسي يأتي على رأس  من قدم خدمات جليلة في أحلك الظروف للأمة العربية وله دور كبير  في حفظ أمن واستقرار المنطقة العربية والدول العربية".

 

وتابع عادل العسومي:"  الرئيس السيسي تصدى للأطماع الخارجية وحمى مقدرات الشعوب العربية وتصدى للتدخلات الخارجية في الشأن العربي".

 

وأكمل عادل العسومي" الرئيس السيسي  قام بإحداث حالة كبيرة من التطوير والتنمية والازدهار داخل مصر".


واستقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

 

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد منح الرئيس "وسام القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديراً لجهوده الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع قضايا الأمة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة، ومن ناحيةٍ أخرى على صعيد مسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة لتقدم مصر للعالم نموذج تنموي عربى بقيادة السيد الرئيس.

البرلمان العربي الرئيس السيسي السيسي وسام القائد خبار التوك شو

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