أمين صوصي في حوار لـ "صدى البلد": إسبانيا أساءت لـ علاقات الجوار مع المغرب.. والرباط قادرة على رد الصاع صاعين

زعيم الانفصاليين يتسبب في أزمة بين البلدين

شهدت الأيام القليلة الماضية، حالة من التوتر الشديد بين الشقيقة المغرب وجارتها الأوروبية إسبانيا بسبب تصرفات قامت بها الأخيرة وصفتها الرباط بأنها استفزازية، وتسيء للعلاقات بين الدولتين.

ووصل التوتر بين الدولتين إلى مرحلة أوشكت فيها الأمور على الانفجار، وهو ما جعلنا نجري الحوار التالي مع الباحث المغربي المختص في الدعاية السياسية، أمين صوصي علوي، لـ يطلعنا على ما يجري، وتداعيات التوتر بين البلدين وتأثيره على مستقبل العلاقات فيما بينهما؟، فإلى نص الحوار:-

ما هي أسباب تجدد الخلاف بين المغرب وإسبانيا؟

النزاع بين إسبانيا والمغرب نزاع تاريخي وقديم ومزمن، وقضية إبراهيم غالي، ما هي إلا الشجرة التي تخفي الغابة في الحقيقة، وإبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو المتمردة التي تحارب المغرب وتريد فصل صحراءه عن جغرافيته دخل إلى إسبانيا بفكر منتحل، فهذه الجماعة تسبب في نشأتها الاستعمار الإسباني للمغرب، فبعد أن كانت تزعم أنها تحارب الاستعمار الإسباني تحولت فجأة ضد المغرب.

وحين قام المغرب باسترجاع صحرائه بعد المسيرة الخضراء عام 1975، تحولت هذه الجماعة إلى جماعة محاربة للمغرب، متماهية مع الطرح الإسباني ومتعاونة مع المستعمر.

هناك وثائق ظهرت مؤخرا تثبت أن إبراهيم غالي، زعيم الجماعة المتمردة المتطرفة "على حد وصفه"، كان عميلا للشرطة الإسبانية قبل أن تؤسس هذه الجماعة الانفصالية، وهناك تورط بشكل أو أخر في تلميع هذه الجماعة، هذه الجماعة أسست كالمسمار في قدم المغرب، وحاولت خلق مشكل في جنوبي المغرب مثلها مثل كل الجماعات المتمردة، وترتكب جرائم أقل ما توصف به إنها جرائم حرب.

إسبانيا تزعم أن هناك شعب صحراوي مستقل، وهذا لم يظهر إلا مع الاحتلال الإسباني، فقبلها لم يظهر ما يسمى بالشعب الصحراوي، فهي أكذوبة اخترعتها إسبانيا لتبرير احتلالها للمنطقة وفصلها عن بقية المغرب.

ماذا عن الجماعة الصحراوية التي تدعمها إسبانيا؟

هذه الجماعة تكونت من متطرفين شيوعيين وعناصر إجرامية، تم تمكينهم من السلاح، ولعب الاستعمار دورا في تسليحهم وتمكينهم من الحماية، فـ إبراهيم غالي مطلوب في جرائم حرب في إسبانيا كـ اغتصاب وقتل وتم دعمه من قبل إسبانيا ودخل إليها منتحلا لـ شخصية جزائرية وجواز سفر مزيف واسم منتحل.

الحكومة الإسبانية كانت على علم بدخول "غالي" أراضيها منذ عام 2008، وهذا في حد ذاته جريمة قامت بها الحكومة الإسبانية، وإسبانيا كانت تقوم في الفترة الأخيرة بتوطيد العلاقة مع المغرب والتغاضي عن الأفكار الاستعمارية القديمة، ولكن أزمة إبراهيم غالي أثبتت أن إسبانيا ما زالت مستمرة في دعم الانفصاليين وتخفي دفاعها المستتر عن جماعة مسلحة تعادي المغرب.

إسبانيا كانت تحاول إخفاء أهدافها وتظهر الحياد، ولكن حادثة إبراهيم غالي فضحت سلوك إسبانيا الملتوي، وإنها لا تحترم الاتفاقيات بينها وبين المغرب وهي اتفاقيات أمنية مشتركة، وإدخال إبراهيم غالي للعلاج في إسبانيا علما بأنه تسبب فى جرائم داخل إسبانيا والمغرب عمل عدائي من الجانب الإسباني كان عليه أن يحترم الجوار ويحترم الاتفاقيات الأمنية والسياسية مع المغرب.

ما هو الموقف المغربي بشكل عام تجاه إسبانيا؟

المغرب على الرغم مما لحق به من أذى تاريخي و جرائم من الجانب الإسباني إلا أنه ينظر إلى مستقبله وإلى تحسين العلاقات والخروج من ظلال التاريخ؛ لبناء علاقات أكثر هدوء واتزان، فقد سهر في حماية إسبانيا من عمليات إرهابية وتفكيك خلايا للهجرة السرية.

المغرب منع محاولة تسلل 14 ألف من المهاجرين السريين إلى داخل إسبانيا، وكذلك المغرب يمد باستمرار الجانب الإسباني في إطار اتفاقيات قضائية وأمنية بمعلومات عن مجرمين وملاحقين في قضايا مختلفة.

المغرب اقتصاديا هو الشريك الأول لإسبانيا وعلى المستوى السياسي هناك تقارب بين الجانبين كما أن المغرب رفض استقبال انفصاليين إسبان رغم أنهم حاولوا بناء علاقات مع المغاربة كمحاولة لـ معادية إسبانيا فكان المغرب واضحا لدولة إسبانيا، ولكن يبدو أن كل هذا لم يشفع ولم يجعل إسبانيا تتخذ موقفا صارما واختارت التعامل بشكل منافي لكل روابط طيبة بين دولتين جارتين فـ المغرب أعاد النظر في كل العلاقات مع إسبانيا ويشك فى سلوكها.

ما هي الأضرار التي تسبب فيها الإسبان للمغرب؟

إسبانيا أثبتت أنها جار غير موثوق به ولا يمكن الاعتماد عليه في بناء علاقات مستقبلية؛ لإنها أولا قامت بهذه الحادثة الشنيعة، كذلك لم تسعى لحلها بشكل واضح، كما لم تجب على أسئلة المغرب التي طرحها عندما واجه إسبانيا بما قامت به من احتضان لهذا المجرم الهارب من العدالة ومحاولة تهريب إبراهيم غالي، القضية أكبر من مجرد حادثة عابرة، فالحادثة كشفت حقيقة استمرار السلوك الاستعماري القديم الذي مارسته إسبانيا خلال قرون وليس فقط في المرحلة المتأخرة من الاستعمار.

إسبانيا تعادي المغرب من قرون طويلة ومعلوم أن الجانب الإسباني تورط في احتلال أراضي مغربية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، كما أن سبتة ومليلية هي أراضي مغربية محتلة إلى اليوم من الجانب الإسباني، وهذا التاريخ الاستعماري لديه استمرارية استراتيجية في العقلية الإسبانية ويبدو من ذلك أن الجانب الإسباني لم يتخلص من هذه الاستراتيجية الاستعمارية المؤسفة.

المقارنات بين المغرب وإسبانيا تصب في صالح من؟

بالمقارنة أصبح المغرب ندا عسكريا وسياسيا واقتصاديا ولا يمكنها القيام بأي عمل استعماري، فالمغرب أصبح دولة قوية في حوض البحر الأبيض المتوسط، ولكن هذا لا يعني توقف العقلية الاستعمارية عند الإسبان الذين يسعون لخلق مشاكل مع المغرب في الوقت الذي اعترفت فيه دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وحتى الدول الأفريقية التي كانت تعادي المغرب غيرت من مواقفها.

الدول التي كانت تمول هؤلاء الانفصاليين ضعفت إمكانياتها وقلت ولم يعد هناك من يمول بشكل قوي وهذا أضعف الفكر الانفصالي.

كثيرون تخلوا عن تمويل هؤلاء المتمردين للحفاظ على العلاقات مع دولة جارة مثل المغرب وصناعة جانب هادئ إيجابي وصناعة واقع بعيدا عن التوترات السياسية.

المغرب أحرج الجانب الإسباني ودفعه إلى الاعتراف بهذه الفعلة الشنيعة مما جعل إسبانيا ترفع الحماية عن إبراهيم غالي وتقديمه لمواجهة العدالة، ولكن المغرب لا يثق في الجانب الإسباني وعبر عن ذلك من قبل وزارة الخارجية.

من وجهة نظرك الأمور بين البلدين قد تصل إلى حد القطيعة؟

لا أعتقد ذلك، هناك عدة أطراف متداخلة على الخط لتخفيف الضغط، ولن تترك دول مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الأمور حتى تشتعل بين الطرفين، كما أن مصالح إسبانيا مع المغرب قوية، لكن تصحيح العلاقات بين البلدين بعد حادثة إبراهيم غالي يجب أن يكون على أسس شفافة وواضحة.

ماذا لو أصرت إسبانيا على مواقفها؟

إسبانيا الحلقة الأضعف في الاتحاد الأوروبي وتأذت من الأزمة الاقتصادية في عام 2008، ولم يدعمها ويقف إلى جوارها سوى المغرب، فـ الجانب المغربي هو داعم للاقتصاد الإسباني وإذا لم تتجاوب إسبانيا وتقتنع بهذا الأمر ستتأذى بشكل كبير، فالمغرب استقبل مواطنين إسبان وقت الأزمة الاقتصادية ووفر لهم فرصا للعمل والجانب الإسبانى يعلم ذلك، فإذا أصرت إسبانيا على موقفها في دعم إبراهيم غالي ستتأثر أمنيا وقضائيا، فالمغرب شريك في قضايا مختلفة تمس الأمن الإسباني وهذا سيكون له آثاره السلبية على إسبانيا.

ماذا عن الموقف العربي؟

الجامعة العربية تدعم المغرب في قضية سبتة ومليلية وستدعمه ضد إسبانيا في قضيتها وستخسر إسبانيا دولا عربية كبيرة، والجانب العربي في عمومه مع المغرب.

حتى الآن لم يطلب المغرب من الأطراف العربية أن تقوم بوساطة، فـ الأزمة الآن بين طرفين والجامعة العربية تنتظر ما ستنجم عنه هذه الأزمة والكل ينتظر ما ستقوم به إ.سبانيا