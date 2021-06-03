محافظ الشرقية : مبادرة مشروعك وفر 15 ألف مشروع للشباب



قال دكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، إن الدولة تقدم أكثر من برنامج ضمن مبادرة " مشروعك " ، لافته إلى أن هذه المبادرة وفرت تقريبا ١٥ الف مشروع للشباب .

واضاف " غراب " ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج التاسعة ، المذاع على فضائية الاولى ، أن مبادرة مشروعك وفرت حوالى ٢٨ الف فرصه عمل .

وأشار محافظ الشرقية ، إلى أن المشروع كان بتكلفه ٢ مليار جنية تقريباً ، ما بين التجارة والصناعة والورش ، مؤكدا أن هذا المشروع يقوم بعمل مشروع جدوى وتدريب ويساعد فى استخراج الأوراق للمشروع .

وتابع محافظ الشرقية ، أنه يتم عمل متابعة كاملة للمشروع ، بالإضافة إلى حل أى مشكلة وتوفير معارض للتسويق .

وأكد محافظ الشرقية ، أننا نسعى لتوفير فرص للشباب فى كل هذه المشروعات من خلال العمل الحر ، كما أن جهاز تنمية المشروعات خلال السنوات السابقة وفر مشروعات لأكثر من مليار وربع .