بارتفاع 200 قدم.. شاب ينفذ قفزة من أعلى جسر باب ديرادلا البريطاني

نقل المسعفون أحد الشباب إلى المستشفى بعد تنفيذه قفزة مفاجأة في الماء من ارتفاع 200 قدم، مما أثار الرعب بين السياح المتواجدين في منطقة دورست البريطانية السياحية.

وبحسب مانشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قفز أحد الشباب في الماء بشكل مفاجئ من أعلى قمة جسر باب ديرادلا السياحي، المتواجد في منطقة دورست البريطانية، وسط صرخات ودهشة المتواجيدن حيث تأخر تحت الماء دون أن يعود مرة أخرى الى السطح مما زاد قلق المشاهدين.

وانتشر مقطع فيديو، التقطه أحد السياح يسجل لحظة قفز الشاب من أعلى قمة الصخور الجيرية الى أعماق المياة دون مقدمات، ثم تبعها صافرات الإنذار.

https://videos.dailymail.co.uk/preview/mol/2021/06/02/5761660619011477206/636x382_MP4_5761660619011477206.mp4

وسرعان ما استدعى الحضور خدمات الطوارئ التي وصلت فورا وقامت بنقل الشاب بطائرة إسعاف الى مستشفى مقاطعة دورسيت لتلقي العلاج.

وقال الطبيب إن الشاب خاطر بحياته أثناء تلك المغامرة، لكنه أصيب بخلع في الكتف فقط، ويتماثل الى التعافي بشكل جيد حتى الان، كما نتواصل مع أسرته لتقديم الدعم المعنوي بشكل مناسب.

وتقول قوات الأمن أن الشاب كان يقوم برياضة القفز الحر من المرتفعات التي تستهوي بعض الشباب محبي الإثارة.



وشهدت المملكة المتحدة وحدها 20 حالة وفاة بسبب تلك الرياضة خلال عام 2005 فقط.