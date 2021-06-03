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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس أنيقة .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

حرصت الإعلامية رضوي الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

تألقت رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة من أختيار الإستايلست سعيد رمزي، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض، و نسقت معه بلوزة جذابة و راقية تميزت بالألوان المبهجة.

 

انتعلت رضوي الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة التي زادت من أناقتها و منحتها مظهرا جذابا، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

 

أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل مني إسماعيل مكياجا جذابا و مميزا، فيما أعتمدت على خصلات شعرها الأسود المموج و المنسدله على كتفيها من أنامل المصفف Mille Coupe.


 

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