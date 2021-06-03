بملابس أنيقة .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

حرصت الإعلامية رضوي الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة من أختيار الإستايلست سعيد رمزي، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض، و نسقت معه بلوزة جذابة و راقية تميزت بالألوان المبهجة.

انتعلت رضوي الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة التي زادت من أناقتها و منحتها مظهرا جذابا، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل مني إسماعيل مكياجا جذابا و مميزا، فيما أعتمدت على خصلات شعرها الأسود المموج و المنسدله على كتفيها من أنامل المصفف Mille Coupe.



