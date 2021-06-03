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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا ليس منهم .. شوقي غريب: الثلاثي الكبار صداع في المنتخب الأوليمبي

شيكابالا
شيكابالا

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، إنه يهدف للوصول لأبعد مسافة خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو.

وانطلق في السادسة من مساء الأربعاء على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي مران منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب.

وأضاف شوقي غريب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اللعيب" المُذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "هدفنا أن نلعب لنصل إلى أبعد مسافة في الأولمبياد، ونعد فريقا جيدا ونسير في الطريق السليم مثلما نفكر، الثلاثي الكبار في الأولمبياد يمثل صداعا كبيرا لنا، وأكيد يشغل بال ناس كثيرين والجهاز الفني".

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وبسؤاله هل فرص تواجد محمد صلاح، نجم ليفربول تبتعد؟ رد قائلًا: "هو نجم كبير، ومنذ البداية قلنا إنه اللاعب الوحيد الذي تم اختياره، ولدي خطة وأضع بها أقوى العناصر ومنهم صلاح وتريزيجيه ونجوم كثيرة مرشحة للانضمام للمنتخب، وليس منهم شيكابالا، هذا ليس تقليلًا منه هو نجم كبير وأعطى لمصر وللزمالك".

وواصل: "خاطبنا ليفربول والقرار الأول والأخير يكون للنادي، دور صلاح في هذا الأمر ليس كبيرا، اللاعب لديه الرغبة في المشاركة بالأولمبياد، والقرار النهائي 30 يونيو الجاري، وفرص انضمامه من عدمها متساوية ومن الممكن أن تتغير الأمور".

وعن تواجد أيمن أشرف وحجازي والونش والشناوي، قال: "كل هؤلاء متواجدين في القائمة المرشحة للانضمام للمنتخب في الأولمبياد".

وبسؤاله هل هناك مشاكل في ضم مصطفى محمد، رد: "جميع اللاعبين المحترفين يجب أن نأخذ الموافقات من أنديتهم".

استكمل: "نتناقش مع نادي فولفسبورج لضم عمر مرموش وجالطة سراي التركي لضم مصطفى محمد وليفربول من أجل محمد صلاح، ونسير بنفس السياسة، في النهاية هذه لوائح ونظم ويجب أن نتعامل معها".

اختتم: "كابتن المنتخب الأولمبي هو رمضان صبحي وإذا تواجد محمد صلاح الوضع سيتغير".

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