للرجال .. تعرف على موضة أزياء صيف 2021

تختلف و تتنوع أزياء الشباب في الصيف وبالرغم من ذلك يحتار العديد منهم في اختيار الإطلالات و الملابس المناسب له، بالأخص في أوقات النهار التي تستلزم ارتداء ملابس مناسبة لحرارة الجو في هذا الفصل.

يقول رمزي محمود فاشون بلوجر رجال، أن هذا الصيف تنوعت الإطلالات الصيفية لأزياء الشباب، ما بين ارتداء السراويل الطويلة والـ«شورتات»، الجينز والقماش، مع ارتداء السترات والـ«تيشرتات» القطنية أنصاف أكمام، وذلك للحد من الشعور بدرجات الحرارة العالية.

وأضاف رمزي محمود، بين الأزياء والتصميمات المقدمة للشباب في صيف 2021، تباينت الألوان ما بين الأبيض والكافيه والأزرق، فضلا في الحرص على استخدام الألوان الزاهية للتناسب مع درجات الحرارة العالية، والتمكن من امتصاص أشعة الشمس.

وتابع: أنه كذلك كان للون الرمادي الفاتح الفرصة في الظهور بين عدد من التصميمات المختلفة، والذي جاء مناسبا للتداخل مع مجموعة من الألوان الأخرى في بعض التصميمات.