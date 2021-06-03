هشام الحلبي: مصر قادرة على تحقيق الأمن القومي وفقاً لاستراتيجية راسخة

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العليا، إنه لابد من تحقيق الأمن القومي أولا لتحقيق الأمن الإنساني.

وأضاف "الحلبي" ، خلال حواره ببرنامج التاسعة، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن مصر قادرة على تحقيق الأمن القومي وفقاً لاستراتيجية راسخة .

وأشار مستشار أكاديمية ناصر العليا، إلى أن الأمن القومي للدول هو الأساس لتحقيق الأمن الإنساني، لافتاً إلى أن الموقف المصرى لمساعدة الدول الموجودة في الإقليم مبنية على أسس واضحة جداً .

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العليا، أن القوى العربية المشتركة كانت مقترح مصري، موضحاً أن الموقف المصرى السياسى يدعمه ظهور شعبى وقانونى.