كريم بنزيما عقب فوز منتخب فرنسا على ويلز: شعرت بالفخر والسعادة

حقق المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم الفوز على ويلز في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ريفيرا ضمن الاستعدادات لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بثلاثة أهداف دون رد.

وشهد اللقاء عودة النجم المخضرم كريم بنزيما للعب مع المنتخب الفرنسي بعد ست سنوات، ليبدأ مباراة رائعة ضد ويلز، رغم إضاعته ركلة جزاء في الشوط الأول.

وقال بنزيما في نهاية المباراة عبر تصريحاته لـ "تيليفوت" الفرنسية عندما سُئل عن مشاعر ارتداء قميص فرنسا مرة أخرى: "شعرت بالكثير من الفخر والفرح ، أردت حقًا أن ألعب وأن أظهر، سعيد بما فعلته الليلة على أرض الملعب".

وأكمل بنزيما: "الشيء الرئيسي هو خلق الفرص والفوز وتقديم أداء أفضل في المرة القادمة لتسجيل المزيد من الأهداف ، ضد فرق كهذه تلعب بخمسة مدافعين، الأمر صعب بعض الشيء، لكن لدينا الوقت، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد".

وأتم بنزيما: "اكتسبت دفعة شديدة، لقد كان موسمًا صعبًا مع العديد من المباريات، لكن أشعر أنني بحالة جيدة في كل شيء، وأعتقد أن ذلك يبشر بالخير للمستقبل".