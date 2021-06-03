ضبط 50 آيفون و11 سماعة إيربود مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور

تمكنت سلطات الجمارك وإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي، م تحرير محضر ضبط جمركي ضد راكب حاول تهريب 50 تليفون ماركة iPhone و 11 سماعة إيربود برو ، قادم من دبي.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي اشتبه رجال المباحث بقيادة العقيد مهند خالد ذكي في أحد الركاب قام عمرو عطية الدسوقى مدير إدارة الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقيبة الراكب يدويا مما اسفر عن المضبوطات المذكورة.

أمر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.