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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي غريب يكشف طلبات المنتخب الأولمبي من اتحاد الكرة وموقف حسام البدري من حضور المباريات

شوقي غريب
شوقي غريب

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، إنه طلب من اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تنظيم مباراتين وديتين الشهر المقبل قبل السفر إلى طوكيو للمنافسة بدورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر" ببرنامج "اللعيب": "طالبت أحمد مجاهد بلعب مباراتين وديتين خلال الفترة من 5 إلى 17 من شهر يوليو المقبل، قبل السفر إلى طوكيو".

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وأضاف: "حسام البدري يمكنه الحضور في أي وقت، هو المدير الفني للمنتخب الأول، ولاعبي المنتخب الأولمبي منهم لاعبين بالمنتخب الأول ، كنت سعيدًا بعودة أكثر من لاعب، كما يوجد لاعبين تطوروا في الفترات الأخيرة".

وتابع: "أحمد ياسر ريان وصلاح محسن من العناصر الأساسية لدي المنتخب الأولمبي، ومشاركتهما كانت مؤثرة جدًا، سواء في بطولة كأس أمم إفريقيا أو بعد ذلك ، يسعدني زيادة المنافسة في كل مركز، لكنه يصعب من عملية الاختيارات".

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