رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى ميلاد والدها بهاشتاج "فنان يعيش في الوجدان"

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين صور لوالدها الراحل الفنان محمود ياسين بذكرى ميلاده، وقدمت رسالة شكراً لكل من حرص على احياء ذكراه.



وكتبت: “حب الناس واهتمامهم بذكري ميلاد ابي وكأنه موجود بيننا شئ لازم اتوقف عنده، من الصبح معظم التايم لاين بوستات لأبي الغالي ده يدل ان الفنان الصادق الحقيقي لما ناس بتحس بأنسانيته وقيمه فنه بيعيش في وجدانهم مهما غاب ورحل فذاكره تعيش في القلوب و كأنه موجود .رحم الله ابي واسكنه فسيح جناته 🙏😢💔 #فنان_يعيش_في_الوجدان”.



يذكر أن أمس الأربعاء 2 يونيو، كانت ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود ياسين، الذي ولد في مثل هذا اليوم بمدينة بورسعيد عام 1941، ورحل عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020، عن عمر يناهز 79 عامًا.



وأحيت الفنانة رانيا محمود ياسين، ذكرى ميلاد والدها الراحل، الفنان محمود ياسين، بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".



ونشرت صورة برفقة أسرتها وعلقت عليها :" بصيت على كل ذكريات 2\6 فى الاعوام الماضية لقيتها كلها مباركة بعيد ميلاد بابى، دلوقتى اعمل ايه اكتب ايه"



وتابعت رانيا ياسين: "اليوم ده كنا بنتلم نحتفل بيه دلوقتى اعمل ايه ".