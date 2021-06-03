عمرو محمود ياسين في ذكرى ميلاد والده: "المسألة صعبة علينا"

قال الفنان عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الراحل محمود ياسين، في ذكرى ميلاد والده، إنها المرة الأولى التي نحتفل بميلاده وهو غير موجود.



وأضاف “ ياسين ” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه منذ سنوات طويلة كان يأتي عيد ميلاده ليكون هو في التصوير، لكن منذ سنوات ليست ببعيدة اعتدنا أن نجتمع جميعًا في يوم عيد ميلاده.

وتابع عمرو ياسين : "إمبارح كان يوم صعب وفضلنا نتبادل الصور والفيديوهات الخاصة به وبأعياد ميلاده السابقة، كانت مسألة صعبة علينا".

وتابع : "إلى الآن أنا مش مصدق إنه توفي، وبحس بارتباك لما حد يقول محمود ياسين الله يرحمه".