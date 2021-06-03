ضبط 3 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر في كفر الشيخ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، برئاسة المحاسب عماد حبيب، وكيل الوزارة، حملة موسعة لتشديد الرقابة التموينية وضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع بالمراكز والمدن.

ضمت الحملة الدكتور سامح البنا، رضا صلاح بالرقابة التموينية، وإشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، التي استهدفت دائرة بندر كفر الشيخ.

وتمكنت الحملة من ضبط سائق تروسيكل بدون لوحات معدنية، لحيازته 3000 علبة سجائر مجهولة المصدر، بدون أي فواتير، وقيامه بتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحجبها عن التداول.

وتم تحرير محضر جنح أمن دولة طواريء بقسم أول كفر الشيخ، لعرضه علي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.