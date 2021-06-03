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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر في كفر الشيخ

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، برئاسة المحاسب عماد حبيب، وكيل الوزارة، حملة موسعة لتشديد الرقابة التموينية وضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع بالمراكز والمدن.

ضمت الحملة الدكتور سامح البنا، رضا صلاح بالرقابة التموينية، وإشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، التي استهدفت  دائرة بندر كفر الشيخ.

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وتمكنت الحملة من ضبط سائق تروسيكل بدون لوحات معدنية، لحيازته 3000 علبة سجائر مجهولة المصدر، بدون أي فواتير، وقيامه بتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحجبها عن التداول.

وتم تحرير محضر جنح أمن دولة طواريء بقسم أول كفر الشيخ، لعرضه علي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

التموين محافظ كفر الشيخ السوق السوداء علبة سجائر مجهولة المصدر مجهولة المصدر الإجراءات القانونية مديرية التموين والتجارة الداخلية

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