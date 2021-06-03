نثمن جهود الرئيس السيسي.. نائب رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر خاضت 4 حروب من أجلنا

أكد زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، أن هناك محبة متبادلة بين الشعب المصري والفلسطيني، موضحا: لدينا علاقة وثيقة تربط بين الشعبين الفلسطيني والمصري، إذ خاضت مصر 4 حروب من أجل الشعب الفلسطيني وأرض فلسطين.



وقال زياد أبو عمرو: إن الشعب الفلسطيي يعي تماما أن مصر حريصة على فلسطين كما أنها حريصة على الأمة العربية بالكامل، مشددا أن هناك عشرات الآلاف من الفلسطينين تعلموا داخل مصر.



وأوضح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، أن مصر وفلسطين تربطهما علاقات قوية ومتنوعة ومختلفة، منوها إلى أن مصر تولى فلسطين وغزة رعاية واهتمام كبير خاصة في عهد الرئيس السيسي.



وأضاف أنه التقى مع السيد عباس كامل داخل الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن حديث عباس كامل عن أهداف الرئيس السيسي حول فلسطين جعلت الجميع يشعر بالسعادة.



وكشف عن أن عباس كامل كشف عن نية الرئيس السيسي في تحقيق تهدئة شاملة وكاملة في القدس والمسجد الاقصى، كما نقل كامل إصرار الرئيس السيسي على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة ترعى الفلسطينيين.



وأكد أن الرئيس السيسي لا يريد إعمار ما دمر في الحرب فقط ولكنه سيعمل على إعادة تهيئة قطاع غزة من أجل بناء الدولة الفلسطينية، موضحا أن الشعب الفلسطيني يقدر ويثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر والرئيس السيسي من أجل فلسطين



