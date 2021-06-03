أوقاف الإسكندرية تتابع عمليات بيع الصكوك وسير العمل الدعوي

عقد الشيخ هاشم الفقي، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، اجتماعا مع أئمة إدارة أوقاف الجمرك بحضور قيادات الإدارة وعلى رأسهم الشيخ أشرف سلمان مدير الإدارة والشيخ أحمد الأشرم مفتش أول الإدارة بمسجد سيدي ياقوت العرش لمتابعة سير عمليات بيع الصكوك، ومتابعة سير العمل الدعوي.

وخلال اللقاءـ أكد الفقي، أهمية استغلال مواقع التواصل الإجتماعي لنشر صحيح الدين الوسطي بالحكمة والموعظة الحسنة كونها منبرا من أخطر منابر الدعوة الان وأن مواجهة التيارات المتطرفة من أهم وأكد واجبات الداعية في الوقت الراهن خاصة وأن القيادة السياسية تدعم الأئمة بقوة لنشر الفكر الوسطي الصحيح.

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كما نوه بأن الأئمة والدعاة هم صمام الأمان لعقول وأفهام الأمه الإسلامية وأن دور الداعية المجتمعي لا يقل عن دوره الدعوي وأن مصر بخير طالما إجتمعت فيها هذه القوي الناعمه من أصحاب العمائم البيضاء.

وشدد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على المساجد وعمار بيوت الله عزوجل .

يأتي هذا برعاية دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت إشراف الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية ود عبد الرحمن نصار وكيل المديرية.