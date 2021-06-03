عبد المنصف يكشف سبب تعينه مديراً للكرة بدجلة بجانب حراسة المرمى

قال محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إنه كان يقوم بمهام مدير الكرة بالفريق قبل توليه المهمة بشكل رسمي من قٍبل إدارة النادي .

وأضاف عبد المنصف، في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "أنا حارس مرمى وقائد فريق وادي دجلة، و ماجد سامي رئيس النادي رؤيته أن أكون قائمًا بأعمال مدير الكرة بالنادي ، كنت أقوم بتلك المهام قبل تعييني بشكل رسمي، وهناك لائحة جيدة وُضعَت للاعبين من أجل تحفيزهم للفترة المُقبلة".

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وأردف: "أجرينا بعض الأمور التنظيمية من أجل تعديل مسار الفريق في الدوري، كانت مستحقات اللاعبين متوقفة منذ 3 أشهر بسبب سوء النتائج، وتم صرف جزءً منها بعد التعادل مع المصري، ونحاول توفير الآن كل سبل الراحة للفريق والجهاز الفني".

وأتم: "سأقدم لائحة ولكن سأترك تنفيذ الغرامات والعقوبات للجهاز الفني بعيدًا عني، حتى لا يُقال من سينفذ العقوبة عليّ إذا أخطأت، وأنا في النهاية ما زلت ضمن الفريق".

واختتم: "قلت في اللائحة إن الخطأ الذي سيُعاقب عليه اللاعب بغرامة ألف جنيه، سيكون عليّ خمس أضعاف إذا ارتكبت نفس الخطأ".