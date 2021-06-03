إبراهيم عبد الله: باتشيكو لم يحصل على مستحقاته من الزمالك

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة نادي الزمالك، عن عدم حصول المدرب البرتغالي السابق للنادي الأبيض جايمي باتشيكو على مستحقاته قبل الرحيل.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال عبد الله :"باتشيكو لم يحصل على مستحقاته قبل الرحيل، وهذا سبب التقدم بشكوى ضد نادي الزمالك".

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وقامت اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة الزمالك، بالاستغناء عن جايمي باتشيكو وتعيين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، ليقوم المدرب البرتغالي بالمطالبة بمستحقاته المتأخرة وقيمة الشرط الجزائي.

وأضاف عبد الله :"يستحق باتشيكو بالفعل الحصول على راتب 4 أشهر، نصفهم مستحقات متأخرة، والنصف الأخر قيمة الشرط الجزائي".

وأنهى عضو الزمالك السابق :"في النهاية نادي الزمالك سيدفع هذا المبلغ، حاولنا التفاوض مع باتشيكو والتحدث معه لسداد المبلغ لكن الأمور لم تسير في إطارها الطبيعي".