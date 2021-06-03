يحسب لنا.. أستاذ مناعة: تصنيع لقاحات كورونا داخل مصر إنجاز تاريخي

كشف عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، عن أسباب خوف وعزوف المواطنين من الحصول على اللقاح سابقا، قائلا: “البعض كان متخوف من فكرة الحصول على اللقاح وكان ينتظر أن يحصل غيره على اللقاح حتى يتأكد من صحته”.



واسترسل: “البعض كان يعزف عن اللقاح بسبب الأقاويل الغير صحيحة التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول اللقاح ومدى مأمونيته”.



وقال عبد الهادي مصباح، خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” إن مصر تقدم إنجاز عظيم فيما يخص إنتاج اللقاحات داخل مصانعها، مشددا على أن مصر تمتلك بنية أساسية قوية قادرة على إنتاج لقاحات عالمية.



وأضاف أن مصر مازالت تحتاج إلى كميات كبيرة من لقاحات كورونا، ولهذا فكرة إنتاج اللقاحات داخل مصر إنجاز تاريخي وسيؤثر بالإيجاب على مصر والوضع الوبائي.